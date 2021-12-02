В Одесі врятували чоловіка, який хотів викинутися з 9-го поверху: поліцейські "задіяли" його матір

Так, інцидент стався у середу, 1 грудня, близько 16 години на вулиці Миколи Боровського, повідомили у патрульній поліції Одеської області.

Про подію правоохоронцям повідомили мешканці будинку. Вони розповіли, що їхній сусід зачинився у квартирі, кричить і кличе на допомогу.

Також мешканці намагалися відкрити квартиру самі, але зламали замок. На місці інциденту поліцейські побачили у відкритому вікні на 9-му поверсі чоловіка, який збирався стрибнути вниз.

Зазначається, що інспектори Андрій Заєць, Олександр Котовський та Володимир Шкреметко розмовляли із чоловіком та вмовляти його не робити фатальний крок.

Згодом чоловік все-таки погодився спуститися з підвіконня, але двері не відчиняв. Тому поліцейські звернулися за допомогою його матері, яка якраз приїхала на місце події.

Згодом чоловіка госпіталізували до лікарні.