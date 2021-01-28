В Одессе случилось ЧП с самолетом из Египта: появилось видео

В Одессе с самолетом, который следовал из египетского курорта Шарм-эль-Шейх, случилось ЧП. 28 января он не смог приземлиться из-за сильной непогоды, которая накрыла город.

Пилоты около получаса кружили над городом, а затем приняли решение лететь в киевский Борисполь, пишет местный Telegram-канал.

"Самолет авиакомпании SkyUp рейсом из Шарм-эль-Шейха около получаса кружил над аэропортом. Всему виной недавнее усиление ветра. Пилоты сделали несколько кругов на высоте 1000 метров, ожидая улучшения условий, однако ушли в Борисполь", - сообщает Думская.

Самолету из Египта пришлось кружить над Одессой (фото: Думская)

Пассажирка на видео рассказывает, что борт сделал около 20-кругов. После чего она же из Борисполя сообщила, что сейчас пассажиры ждут багаж, а потом авиаперевозчик должен будет решить вопрос доставки людей в Одессу. Впрочем, некоторые пассажиры уже стали добираться своим ходом.

"Друзья мои, только что нам сказали, чтобы мы ожидали багаж. Поднимаемся на второй этаж и ждем решения Sky Up о том, как нас дальше будут доставлять в Одессу", - говорит она.

В Одессе не смог сесть самолет из-за непогоды

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