В Одесі сталася НП з літаком з Єгипту: з'явилося відео

В Одесі з літаком, який прямував з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх, сталася НП. 28 січня він не зміг приземлитися через сильну негоду, яка накрила місто.

Пілоти близько півгодини кружляли над містом, а потім прийняли рішення летіти в київський Бориспіль, пише місцевий Telegram-канал.

"Літак авіакомпанії SkyUp рейсом з Шарм-ель-Шейха близько півгодини кружляв над аеропортом. Всьому виною недавнє посилення вітру. Пілоти зробили кілька кіл на висоті 1000 метрів, чекаючи поліпшення умов, однак пішли в Бориспіль", - повідомляє Думська.

Літаку з Єгипту довелося кружляти над Одесою (фото: Думська)

Пасажирка на відео розповідає, що борт зробив близько 20-кіл. Після чого вона ж з Борисполя повідомила, що зараз пасажири чекають на багаж, а потім авіаперевізник повинен буде вирішити питання доправки людей в Одесу. Втім, деякі пасажири вже стали добиратися своїм ходом.

"Друзі мої, тільки що нам сказали, щоб ми чекали багаж. Піднімаємося на другий поверх і чекаємо рішення Sky Up про те, як нас далі будуть доставляти в Одесу", - говорить вона.

В Одесі не зміг сісти літак через негоду

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