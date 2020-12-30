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Украина впервые за независимость купила новые самолеты Ан-178 для армии (видео)

Среда 30 декабря 2020 08:20
Украина впервые за независимость купила новые самолеты Ан-178 для армии (видео)
Для армии впервые купили новые украинские самолеты (фото: wikipedia.org)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине впервые за почти тридцать лет независимости были закуплены новые украинские самолеты для ВСУ. Это уже назвали историческим событием, ведь Министр обороны Андрей Таран подписал меморандум о сотрудничестве с госпредприятием "Антонов".

Как говорится в сюжете ТСН, для украинской армии будут изготовлены три самолета Ан-178. Это современная военнотранспортная машина, которая способна перевозить вооружение, легкую технику, личный состав.

Грузоподъемность самолета составляет 18 тонн.

Предприятие живых денег на создание самолетов не получит, но сможет взять кредит под государственные гарантии.

Президент Владимир Зеленский высказал желание, чтобы такие заказы в ближайшем будущем были не сенсацией, а нормой.

Украина впервые за независимость купила новые самолеты Ан-178 для армии (видео: ТСН)

Отметим, что украинец Тимур Фаткуллин, чемпион мира по высшему пилотажу, совершил невероятный и очень опасный трюк. На своем спортивном самолете он промчался на сумасшедшей скорости всего в метре над землей, а в это время над ним прыгали мотоциклисты.

Также недавно появилось видео с испытаний новейшей украинской снайперской винтовки "Властелин горизонта".

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