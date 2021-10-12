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Когда в Черкассах включат отопление: решение местных властей

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Черкассы, Вторник 12 октября 2021 14:00
Когда в Черкассах включат отопление: решение местных властей Фото: когда в Черкассах включат отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Черкассах во время заседания исполнительного комитета рассмотрели несколько решений, касающихся отопительного сезона. Отопление в жилых домах пока не будут включать.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Однако, отопление включают уже сегодня в больницах и в поликлиниках. В детских садах отопительный сезон стартует с 16 октября.

"В жилых домах будем начинать отопительный сезон тогда, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд будет составлять ниже +8. Сейчас же синоптики прогнозируют незначительное потепление", - написал мэр города.

Напомним, две области объявили ЧС из-за поставок газа бюджетным учреждениям.

Отметим, в Чернигове отопительный сезон в городе начался 11 октября.

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Черкассы Отопительный сезон
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