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В Одессе ящерицы поселились в доме и заползают к жильцам (фото)

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Одесса, Пятница 21 января 2022 19:38
В Одессе ящерицы поселились в доме и заползают к жильцам (фото) В Одессе ящерицы поселились в жилом доме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе в одном из жилых домов поселились гекконы. В частности, ящерицы живут на чердаке, но иногда заглядывают в квартиры жильцов.

Об этом пишет местное издание odessa.online.

Так, ящерицы поселились в доме на Молдаванке, по улице Прохоровской.

В частности, они живут на чердаке, но иногда могут заглянуть в гости к жителям. К тому же вреда эти пресмыкающиеся не приносят и питаются насекомыми.

По словам одесского биолога, этот вид ящерицы называется геккон Богданова. Как известно, в Одессу их завезли с какими-то грузами из Средней Азии, например, из Грузии, Узбекистана. Впервые биолог заметил их в городе еще в 2007 году.

"Я против того, чтобы люди пытались одомашнивать диких животных. Геккон нельзя сажать в клетки и террариумы. Они насекомоядные и сами находят себе еду. Это уникально, что именно на Молдаванке они нашли себе место и уже столько лет там живут", - отметил биолог.

В Одессе ящерицы поселились в доме и заползают к жильцам (фото)В Одессе ящерицы поселились в доме и заползают к жильцам (фото)В Одессе ящерицы поселились в жилом доме (odessa.online)

Кроме того, отметим, что такие ящерицы средних размеров. Длина тела более 72 мм, длина хвоста - 94 мм. На спине расположены ребристые бугорки.

Ранее мы сообщали, что в Чернобыле показали редкую безногую ящерицу.

Также мы писали, что в Черновцах посреди улицы нашли настоящего питона.

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