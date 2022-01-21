ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі ящірки оселилися в будинку та заповзають до мешканців (фото)

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 21 січня 2022 19:38
В Одесі ящірки оселилися в будинку та заповзають до мешканців (фото) В Одесі ящірки оселилися в житловому будинку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в одному з житлових будинків оселилися гекони. Зокрема, ящірки живуть на горищі, але іноді заглядають у квартири мешканців.

Про це пише місцеве видання odessa.online.

Так, ящірки поселилися у будинку на Молдаванці, по вулиці Прохорівській.

Зокрема, вони живуть на горищі, але іноді можуть зазирнути в гості до мешканців. До того ж шкоди ці плазуни не приносять і харчуються комахами.

За словами одеського біолога, цей вид ящірки називається гекон Богданова. Як відомо, до Одеси їх завезли з якимись вантажами з Середньої Азії, наприклад, з Грузії, Узбекистану. Вперше біолог помітив їх у місті ще у 2007 році.

"Я проти того, щоб люди намагалися одомашнювати диких тварин. Геконів не можна садити в клітини та тераріуми. Вони комахоїдні та самі знаходять собі їжу. Це унікально, що саме на Молдаванці вони знайшли собі місце і вже стільки років там живуть", - зазначив біолог.

В Одесі ящірки оселилися в будинку та заповзають до мешканців (фото)В Одесі ящірки оселилися в будинку та заповзають до мешканців (фото)В Одесі ящірки оселилися в житловому будинку (odessa.online)

Окрім того, зазначимо, що такі ящірки середніх розмірів. Довжина тіла понад 72 мм, довжина хвоста - 94 мм. На спині розташовані ребристі горбики.

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобилі показали рідкісну безногу ящірку.

Також ми писали, що у Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітона.

Читайте РБК-Україна в Google News
животное ящерица
LITE
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"