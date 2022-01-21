В Одесі ящірки оселилися в будинку та заповзають до мешканців (фото)

В Одесі в одному з житлових будинків оселилися гекони. Зокрема, ящірки живуть на горищі, але іноді заглядають у квартири мешканців.

Так, ящірки поселилися у будинку на Молдаванці, по вулиці Прохорівській.

Зокрема, вони живуть на горищі, але іноді можуть зазирнути в гості до мешканців. До того ж шкоди ці плазуни не приносять і харчуються комахами.

За словами одеського біолога, цей вид ящірки називається гекон Богданова. Як відомо, до Одеси їх завезли з якимись вантажами з Середньої Азії, наприклад, з Грузії, Узбекистану. Вперше біолог помітив їх у місті ще у 2007 році.

"Я проти того, щоб люди намагалися одомашнювати диких тварин. Геконів не можна садити в клітини та тераріуми. Вони комахоїдні та самі знаходять собі їжу. Це унікально, що саме на Молдаванці вони знайшли собі місце і вже стільки років там живуть", - зазначив біолог.

В Одесі ящірки оселилися в житловому будинку (odessa.online)

Окрім того, зазначимо, що такі ящірки середніх розмірів. Довжина тіла понад 72 мм, довжина хвоста - 94 мм. На спині розташовані ребристі горбики.