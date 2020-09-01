Facebook удалил российскую сеть троллей, вербовавшую американцев

Фото: Facebook (DPA)

Во вторник, 1 сентября, компания Facebook объявила о блокировке сети аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", также именуемым "фабрикой троллей". Сеть использовала учетные записи в социальных сетях для разжигания политической розни в США после президентских выборов 2016 года.

Об этом пишет агентство Associated Press.

Люди, стоящие за аккаунтами, нанимали "ничего не подозревающих" журналистов-фрилансеров для публикации сообщений на английском и арабском языках, в основном ориентированных на левую аудиторию.

Деятельность сети была сосредоточена в США, Великобритании, Алжире и Египте, а также в других англоязычных странах и странах Ближнего Востока, Северной Африки.

Компания заявила, что начала расследование сети на основе информации ФБР о деятельности "фабрики троллей" вне Facebook. Сеть находилась на ранней стадии разработки, отметили в Facebook.

"Чтобы избежать обнаружения, люди, стоящие за сетью, вербовали американцев для выполнения своих приказов как в качестве журналистов, так и в качестве лиц, уполномоченных покупать политическую рекламу в США", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна совершила кибератаку на российское "Агентство интернет-исследований".