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Facebook удалил российскую сеть троллей, вербовавшую американцев

США, Вторник 01 сентября 2020 22:29
Facebook удалил российскую сеть троллей, вербовавшую американцев
Фото: Facebook (DPA)
Автор: Максим Зайченко

Во вторник, 1 сентября, компания Facebook объявила о блокировке сети аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", также именуемым "фабрикой троллей". Сеть использовала учетные записи в социальных сетях для разжигания политической розни в США после президентских выборов 2016 года.

Об этом пишет агентство Associated Press.

Люди, стоящие за аккаунтами, нанимали "ничего не подозревающих" журналистов-фрилансеров для публикации сообщений на английском и арабском языках, в основном ориентированных на левую аудиторию.

Деятельность сети была сосредоточена в США, Великобритании, Алжире и Египте, а также в других англоязычных странах и странах Ближнего Востока, Северной Африки.

Компания заявила, что начала расследование сети на основе информации ФБР о деятельности "фабрики троллей" вне Facebook. Сеть находилась на ранней стадии разработки, отметили в Facebook.

"Чтобы избежать обнаружения, люди, стоящие за сетью, вербовали американцев для выполнения своих приказов как в качестве журналистов, так и в качестве лиц, уполномоченных покупать политическую рекламу в США", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна совершила кибератаку на российское "Агентство интернет-исследований".

Также РБК-Украина писало, что ранее в Конгрессе США инициировали расширение санкций против "марионетки Путина" Евгения Пригожина, который финансировал вышеупомянутую российскую организацию.

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