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В Одесі п'ятирічна дівчинка випала з вікна 10-го поверху: подробиці жахливої трагедії

STYLERЖиття    03.07.2019 - 17:38
В Одесі п'ятирічна дівчинка випала з вікна 10-го поверху: подробиці жахливої трагедії
Дитина випала з вікна 10 поверху в Одесі (фото: колаж РБК-Україна)

Дитина сперлася на москітну сітку і вивалилася з вікна

П'ятирічна дівчинка розбилася на смерть після падіння з багатоповерхового будинку в Приморському районі Одеси. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

За даними "Фактів", інцидент стався в курортному мікрорайоні Аркадія, в будинку по вулиці Генуезькій. Очевидці кажуть, що причиною трагедії є москітна сітка, яка була погано закріплена на віконній рамі. Вікно було відкрито, дівчинка сперлася на сітку і провалилася.

В Одесі п'ятирічна дівчинка випала з вікна 10-го поверху: подробиці жахливої трагедії

Дитина випала з вікна 10 поверху в Одесі (фото: od.npu.gov.ua)

Після падіння на землю дівчинка отримала несумісні з життям тілесні ушкодження. Поліція розглядає цей інцидент як нещасний випадок.

Крім того, правоохоронці закликають не втрачати пильності у догляді за дітьми.

В Одесі п'ятирічна дівчинка випала з вікна 10-го поверху: подробиці жахливої трагедії

Дитина випала з вікна 10 поверху в Одесі (фото: od.npu.gov.ua)

На прикладі з вікнами, які в спекотні літні дні важко тримати закритими, варто подумати про те, щоб замінити їх на варіант з вузькими хвіртками зверху і надійними замками.

Нагадаємо, що в Києві з вікна 9-го поверху випала чотирирічна дитина, який жив у квартирі з татом і мамою. Під час трагедії вдома з малям була тільки мама.

Раніше повідомлялося про те, що дитина вижила після падіння з 9-го поверху у Бердичеві Житомирської області. У 1,5-річного хлопчика важка травма голови. У малюка множинні переломи черепа, плеча, закрита черепно-мозкова травма.

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