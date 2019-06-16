Ребенок выжил после падения с 9-го этажа: детали ЧП в Бердичеве (видео)

Ребенок выпал из окна в Бердичеве и выжил (коллаж: РБК-Украина)

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии

Ребенок выпал из окна 9-го этажа в Бердичеве Житомирской области. У 1,5-летнего Ильи тяжелая травма головы, ныне за его жизнь борются медики. Об этом сообщает ТСН.

Молодая семья совсем недавно перехала в новую квартиру после ремонта. Мама мальчика говорит, что оставила его в комнате одного всего на минутку. По словам женщины, в это время ребенок сам открыл окно и выпал.

Ребенок выпал из окна в Бердичеве и выжил (скрин видео: YouTube/ТСН)

Сейчас 1,5-летний Илья на аппарате искуственного дыхания. У него множественные переломы черепа, плеча, закрытая черепно-мозговая травма. Медики говорят, что состояние ребенка тяжелое и не дают каких-либо прогнозов.

Очевидцы рассказывают, что услышали звук падения и подбежали к дому. Ребенок лежал на клумбе, он дышал. Мама выбежала к ребенку буквально через несколько минут.

Ребенок выпал из окна в Бердичеве и выжил (видео: YouTube/ТСН)

К слову, недавно в Киеве ребенок чуть не погиб из-за кинетического магнитного детского конструктора.

Напомним, в Жидачевском районе Львовской области 11-летний мальчик покончил жизнь самоубийством. Родственники ребенка подозревают, что он увлекался опасной суицидальной игрой.

Также мы сообщали, что ребенок выпал из окна 8-го этажа многоэтажного дома под Киевом, в Петропавловской Борщаговке.