В Одессе пьяная в стельку мать с младенцем на руках падала на улице: малыша забрала "скорая"

В Одессе пьяная женщина с двухмесячным младенцем на руках брела по улице, едва держась на ногах, и несколько раз падала. На замечания прохожих, которые беспокоились за ребенка, она ругалась в ответ. Неравнодушные граждане обратились к правоохранителям.

Об этом 4 июня передали в патрульной полиции Одессы на странице в Facebook .

Инспекторы, прибывшие на место инцидента на улице Ицхака Рабина, обнаружили там женщину с малышом на руках "в беспомощном состоянии". Объяснить что-либо она была не в состоянии.

Так как своим поведением 37-летняя женщина могла нанести вред ребенку, ее с младенцем "копы" доставили в отделение полиции, и вызвали бригаду "скорой", чтобы медики установили состояние здоровья малыша.

Одесситку с явными признаками алкогольного опьянения передали сотрудникам ювенальной превенции.

Патрульные призвали граждан в случае выявления ситуаций, когда поведение взрослых может создавать опасность для детей, не оставаться равнодушными, и сразу звонить на спецлинию "102".

В Одессе задержали пьяную в стельку женщину с младенцем на руках (фото: facebook.com/odesapolice)