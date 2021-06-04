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В Одесі п'яна в устілку мати з немовлям на руках падала на вулиці: малюка забрала "швидка"

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Одеса, П'ятниця 04 червня 2021 21:21
В Одесі п'яна в устілку мати з немовлям на руках падала на вулиці: малюка забрала "швидка" Колаж РБК-Україна: в Одесі п'яна жінка бродила по вулиці з немовлям на руках
Автор: Володимир Костирін

В Одесі п'яна жінка з двомісячним немовлям на руках брела по вулиці, ледь тримаючись на ногах, і кілька разів падала. На зауваження перехожих, які турбувалися за дитину, вона лаялася у відповідь. Небайдужі громадяни звернулися до правоохоронців.

Про це 4 червня передали в патрульній поліції Одеси на сторінці в Facebook.

Інспектори, які прибули на місце інциденту на вулиці Іцхака Рабіна, виявили там жінку з малюком на руках "в безпорадному стані". Пояснити що-небудь вона була не в змозі.

Оскільки своєю поведінкою 37-річна жінка могла завдати шкоди дитині, її з немовлям "копи" доставили до відділення поліції, і викликали бригаду "швидкої", щоб медики встановили стан здоров'я малюка.

Одеситку з явними ознаками алкогольного сп'яніння передали співробітникам ювенальної превенції.

Патрульні закликали громадян у разі виявлення ситуацій, коли поведінка дорослих може створювати небезпеку для дітей, не залишатися байдужими, і відразу дзвонити на спецлінію "102".

В Одесі п'яна в устілку мати з немовлям на руках падала на вулиці: малюка забрала &quot;швидка&quot;В Одесі п'яна в устілку мати з немовлям на руках падала на вулиці: малюка забрала &quot;швидка&quot;

В Одесі затримали п'яну в устілку жінку з немовлям на руках (фото: facebook.com/odesapolice)

Раніше повідомлялося, що у Вінниці п'яна мати впала на коляску з дитиною і перевернула її разом з малюком. Встати знову на ноги жінка самостійно не змогла, і в ситуацію втрутилися перехожі.

Також ми писали про те, що нещодавно жителів Одеси шокувала мама, яка гуляла з немовлям і засипала на ходу.

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