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Засыпала на ходу: жителей Одессы шокировала "обдолбанная" девушка с младенцем (видео)

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Одесса, Воскресенье 16 мая 2021 16:39
Засыпала на ходу: жителей Одессы шокировала "обдолбанная" девушка с младенцем (видео) Фото: женщина с ребенком (pixabay.com)
Автор: Styler

В Одессе заметили девушку, которая в неадекватном состоянии гуляла с ребенком в парке на Старосенной площади. Женщина держала коляску, при этом она засыпала на ходу, качалась и едва не падала с ног.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Ху**ая Одесса".

"В парке на Старосенной площади замечены родители года. P.S: еще обратите внимание, как лежит ребенок", - говорится в сообщении.

На видео видно, что ребенок перевернут и лежит на животе ногами сверху люльки, а не внутри. Девушка, скорее всего, находилась под действием каких-то препаратов, поэтому она повисла на детской коляске.

Неадекватная девушка гуляет с младенцем в Одессе (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • Бедный ребенок;
  • А чего полицию не вызвал? Зато стоит снимает;
  • Какой ужас!!! Ладно сама!!! Ребенка как таким можно в руки давать?!!
  • Животное;
  • Горе мамаша;
  • Господи мать года, увидела бы ее, убила. Это не мать, тут слов не подобрать;
  • В таких ситуациях надо вызывать полицию;
  • Страх, как много снова появилось наркоманов. Кошмар;
  • Как детей жалко;
  • Там ребенок хоть живой??? Никто не обратил внимания, что он перевернут лицом вниз?!
  • Страшно просто от таких мамаш.

Напомним, стали известны новые детали о погибшей девочке во Львове, которая гуляла раздетой на морозе.

Мы также писали о том, что женщина, убившая свою дочь, наводит страх в селе.

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