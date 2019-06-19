В Одессе пропала еще одна девочка: что известно

В Одессе объявили в розыск 13-летнюю Викторию Городецкую. Об этом сообщает Киевский отдел полиции в городе.

Известно, что во вторник вечером, 18 июня, девочка самовольно покинула территорию детского центра, в котором она учится.

На вид Виктории 12-14 лет, ее рост примерно 152-155 сантиметров. Девочка худощавая, имеет овальное лицо, светло-русые волосы, серые глаза.

На момент исчезновения на ней была надета кофта желтого цвета, светлые шорты. При себе имела маленький рюкзак.

В Одессе пропала девочка (фото: od.npu.gov.ru)

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: "102", (048) 766 90 34, (048) 766 89 98", - написано в сообщении.

Напомним, в пгт Ивановка Одесской области 13 июня пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Девочку ищут уже шестые сутки подряд.

К слову, в Мелитополе нетрезвая мать не смогла объяснить, где оставила свою девятилетнюю дочь.

Также мы писали о том, что пропавшую 11-летнюю девочку обнаружили под Киевом. Она поехала в столицу разыскивать старшего брата.