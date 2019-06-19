В Одесі зникла ще одна дівчинка: що відомо

В Одесі оголосили в розшук 13-річну Вікторію Городецьку. Про це повідомляє Київський відділ поліції в місті.

Відомо, що у вівторок ввечері, 18 червня, дівчинка самовільно покинула територію дитячого центру, в якому вона навчається.

На вигляд Вікторії 12-14 років, її зріст близько 152-155 сантиметрів. Дівчинка худорлява, має овальне обличчя, світло-русе волосся, сірі очі.

На момент зникнення на ній була вдягнена кофта жовтого кольору, світлі шорти. При собі мала маленький рюкзак.

В Одесі зникла дівчинка (фото: od.npu.gov.ua)

"Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дівчинки, прохання повідомити за телефонами: "102", (048) 766 90 34, (048) 766 89 98", - написано в повідомленні.

Нагадаємо, в смт Іванівка Одеської області 13 червня зникла 11-річна Дар'я Лук'яненко. Дівчинку шукають вже шосту добу поспіль.

До слова, у Мелітополі нетвереза мати не змогла пояснити, де залишила свою дев'ятирічну доньку.

Також ми писали про те, що зниклу 11-річну дівчинку виявили під Києвом. Вона поїхала до столиці розшукувати старшого брата.