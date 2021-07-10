В Одессе полуобнаженная пара ехала в маршрутке: пассажиры возмущаются (видео)

В Одессе пассажиры маршрутки поссорились с молодыми людьми, которые ехали полуголыми. Возмущенные пассажиры пытались выгнать пару из салона общественного транспорта.

Так, парень ехал в шортах с голым торсом, а девушка - в откровенном и довольно пикантном купальнике. Вероятно, пара ехала на отдых к одному из городских пляжей.

В частности, конфликт произошел в маршрутке №121, которая следует от ул. Заболотного до Лузановки.

"Выходи, отвечай за свою жену или кто она тебе такая", – сказал один из мужчин.

На что девушка ответила: "только зацепи, сильно умный на словах". Впоследствии она начала бросаться на пассажира, а парень в плавках сдерживал ее.

В комментариях пользователи пишут, что сейчас очень жаркий период, и очевидно молодежь ехала на озеро.