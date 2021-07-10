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В Одессе полуобнаженная пара ехала в маршрутке: пассажиры возмущаются (видео)

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Одесса, Суббота 10 июля 2021 17:18
В Одессе полуобнаженная пара ехала в маршрутке: пассажиры возмущаются (видео) Фото: в Одессе в маршрутке заметили полуголых пассажиров (facebook.com/usov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе пассажиры маршрутки поссорились с молодыми людьми, которые ехали полуголыми. Возмущенные пассажиры пытались выгнать пару из салона общественного транспорта.

Видео опубликовали в Telegram-канал Одесса-Инфо.

Так, парень ехал в шортах с голым торсом, а девушка - в откровенном и довольно пикантном купальнике. Вероятно, пара ехала на отдых к одному из городских пляжей.

В частности, конфликт произошел в маршрутке №121, которая следует от ул. Заболотного до Лузановки.

"Выходи, отвечай за свою жену или кто она тебе такая", – сказал один из мужчин.

На что девушка ответила: "только зацепи, сильно умный на словах". Впоследствии она начала бросаться на пассажира, а парень в плавках сдерживал ее.

В комментариях пользователи пишут, что сейчас очень жаркий период, и очевидно молодежь ехала на озеро.

  • Жара, лето;
  • Нормально, какая разница как ходят, на улице жарко, они таки не голые;
  • Общественное место, нужно было оштрафовать;
  • А когда пожилые мужчины или просто мужчины, без майки ходят, Почему к ним претензий нет?;
  • На улице лето, люди в пляжной одежде.

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