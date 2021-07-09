Была без маски: в Запорожье бабушка в троллейбусе устроила драку (видео)

В городе Запорожье бабушка набросилась с кулаками на женщину из-за того, что она была без защитной маски в общественном транспорте. Конфликт попал на камеры очевидцев.

Так, в пятницу, 9 июля, в одном из троллейбусов Запорожья вспыхнул скандал.

На видео видно, что пенсионерка сделала замечание женщине из-за отсутствия у нее маски. Но пассажирка в ответ начала хамить, назвав бабушку "скотиной такой".

Однако, пенсионерка не стала терпеть оскорбления и набросилась на женщину с кулаками. Женщина без маски впала в истерику и начала визжать на весь троллейбус, продолжая ругаться.

В результате женщина, которая была без маски, вышла на ближайшей остановке.

В комментариях пользователи отреагировали на видео.