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В Одесі напівоголена пара їхала в маршрутці: пасажири обурюються (відео)

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Одеса, Субота 10 липня 2021 17:18
В Одесі напівоголена пара їхала в маршрутці: пасажири обурюються (відео) Фото: в Одесі в маршрутці помітили напівголих пасажирів (facebook.com/usov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі пасажири маршрутки посварилися з молодими людьми, які їхали напівголими. Обурені пасажири намагалися вигнати пару з салону громадського транспорту.

Відео опублікували в Telegram-канал Одеса-Інфо.

Так, хлопець їхав у шортах із голим торсом, а дівчина - у відвертому та досить пікантному купальнику. Ймовірно, пара їхала на відпочинок до одного з міських пляжів.

Зокрема, конфлікт стався у маршрутці №121, яка прямує від вул. Заболотного до Лузанівки.

"Виходь, відповідай за свою дружину або хто вона тобі така", – сказав один із чоловіків.

На що дівчина відповіла: "Тільки зачепи, сильно розумний на словах". Згодом вона почала кидатися на пасажира, а хлопець у плавках стримував її.

У коментарях користувачі пишуть, що зараз дуже спекотний період, і вочевидь молодь їхала на озеро.

  • Спека, літо;
  • Нормально, яка різниця як ходять, на вулиці жарко, вони таки не голі;
  • Громадське місце, потрібно було оштрафувати;
  • А коли літні чоловіки, або просто чоловіки, без майки ходять, Чому до них претензій немає?;
  • На вулиці літо, люди в пляжному одязі.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі бабуся у тролейбусі влаштувала бійку.

Також пасажирка-"заєць" відлупцювала водія автобуса у Львові.

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