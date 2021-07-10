В Одесі напівоголена пара їхала в маршрутці: пасажири обурюються (відео)

В Одесі пасажири маршрутки посварилися з молодими людьми, які їхали напівголими. Обурені пасажири намагалися вигнати пару з салону громадського транспорту.

Так, хлопець їхав у шортах із голим торсом, а дівчина - у відвертому та досить пікантному купальнику. Ймовірно, пара їхала на відпочинок до одного з міських пляжів.

Зокрема, конфлікт стався у маршрутці №121, яка прямує від вул. Заболотного до Лузанівки.

"Виходь, відповідай за свою дружину або хто вона тобі така", – сказав один із чоловіків.

На що дівчина відповіла: "Тільки зачепи, сильно розумний на словах". Згодом вона почала кидатися на пасажира, а хлопець у плавках стримував її.

У коментарях користувачі пишуть, що зараз дуже спекотний період, і вочевидь молодь їхала на озеро.