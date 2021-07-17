В Одессе на пляже вандалы сожгли бесплатные зонтики и палатку (фото)

В Одессе на пляже "Собачка" в этом году установили бесплатные зонтики. Однако неизвестные вандалы подожгли инвентарь.

Об этом в Facebook написал Демьян Ганул.

Так, 15 июля, на пляже неизвестные лица, гости города или же местные подожгли палатку, где хранились бесплатные шезлонги. Кроме того, от неизвестных и пострадали принадлежащие городу зонтики.

"Вот объясните мне, пожалуйста, какой должен быть мусор в голове у людей, чтобы на муниципальном пляже где предоставляются бесплатные услуги инвентаря для отдыха граждан делать вот такое", - написал исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Побережье" Дмитрий Беляев.

Пожар быстро сумел погасить сотрудник КП" Побережье", который находился как раз в палатке, которую подожгли.

Мужчина чудом не пострадал, в отличие от городского имущества. Многие зонтики уже не пригодны для использования.

Фото: в Одессе на пляже поджоги инвентарь (facebook.com/Демьян Ганул)

В сети пользователи поражены поступком вандалов, которые уничтожают то, что бесплатное.