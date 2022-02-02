В Одессе пассажир самолета предотвратил возможную аварию: вовремя заметил лишнюю деталь на крыле
В Одессе наблюдательный пассажир перед самым взлетом заметил посторонний предмет на крыле самолета. Он сообщил экипажу о возможном повреждении воздушного судна.
Об этом сам мужчина сообщил в Telegram-канале "Х*Одесса".
Так, инцидент произошел в самолете Airbus A320neo авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Одессы в Стамбул.
В частности, перед взлетом внимательный пассажир заметил, что на крыле самолета висит заглушка.
"Самолет рулит на взлет, под крылом висит штука 20 см в диаметре. Стоп, фото, разбирательства и благодарность от командира. Все очень просто, персонал забыл устранить эту технологическую штуку, которая могла повредить крыло в полете", – описал ситуацию мужчина.
В Одессе бдительный пассажир самолета предотвратил непредсказуемую ситуацию (t.me/xydessa)
Как пишет avianews, технический специалист рассказал, что "заглушка", которую заметил пассажир, является крышкой заправочной горловины топливных баков. В частности, она закрывает горловину, а в открытом положении крепится на цепи.
Поэтому то, что она висела на крыле, означает, что она не была закручена после заправки или закручена недостаточно плотно.
К тому же на большой скорости крышка могла оторваться и вызвать повреждение воздушного судна.
Ранее мы сообщали, в какой день недели лучше покупать авиабилеты, чтобы они стоили дешевле.
Также мы писали, что стюардесса рассказала, как экипаж самолета обманывает пассажиров.