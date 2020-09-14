ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе парни устроили побоище с полицией из-за маски (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Одессе произошла драка парней с полицией

В Одессе на одной из заправок произошла драка из-за того, что на кассе не захотели обсуживать человека без маски. Парень начал возмущаться, что ему не отпускают товар и очевидцы вызвали полицию. Когда правоохранительные органы приехали на место ЧП, там начался бунт. Молодого человека жестко скрутили, надели на него наручники и посадили в машину.

Самые читаемые новости

Друзья парня пытались его отбить и вступили в конфронтацию с полицейскими. Те, в свою очередь, отталкивали их и задержали еще одного мужчину. Видеоролик опубликовали в Telegram-канале "Ху**ая Одесса".

На кадрах можно увидеть, как подруга парня громко кричит полицейским не трогать его, люди толпятся возле машины, происходит паника.

Полицейские просили людей не нарушать социальную дистанцию и отойти от машины, но люди не хотели слушать.

В Одессе произошла драка на заправке

Как мы ранее писали, в поезде Укрзализныци пьяный мужчина вступил в конфликт с пассажирами, затем устроил разборки с дракой и порезал себе руку.

Как мы сообщали ранее, в Киеве водители маршруток устроили драку у всех на глазах.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Одессадрака