В поезде Укрзализныци произошла кровавая драка: вспыхнул скандал (видео)

В поезде Укрзализныци произошла драка (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Укрзализныця инициировала служебное расследование по факту инцидента

В поезде Укрзализныци пьяный мужчина вступил в конфликт с пассажирами, затем устроил разборки с дракой и порезал себе руку. Инцидент произошел в вагоне поезда №107/108 сообщением Ужгород - Одесса.

По факту происшествия было начато детальное служебное расследование, передали в пресс-службе Укрзализныци.

Отмечается, что пассажир вел себя неадекватно, проявлял агрессию. В определенный момент мужчина повредил себе руку, у него началось сильное кровотечение.

В сети появилось видео с места происшествия 10 сентября. На кадрах видно, как правоохранитель расспрашивает сотрудников УЗ, почему мужчина в тамбуре истекает кровью.

"Вы ему руку перевязали? У него истекает рука кровью! Вот так весело едем... Оперативников уже вызвали. Кто ему руку порезал? Ребята, что произошло, расскажите, пожалуйста", - спрашивает он.

"Просто неадекватный человек напился. Это пассажир. Я до сих пор в шоке... Разбил окно, я ему руку перевязал", - ответил проводник.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

Мужчину высадили на станции Воловец, где его встретили медики и оказали помощь.

Сообщается, что по прибытию поезда его встретила специальная комиссия Укрзализныци, которая провела опрос всех причастных и свидетелей инцидента. Также было решено провести медицинский осмотр всех работников поездной бригады на состояние алкогольного опьянения.

Напомним, что в поезда Укрзализныци взяли военизированную охрану с конца августа - она должна следить за порядком вместо полиции.

Как сообщалось, на днях под Житомиром поезд отрезал ноги 9-летней девочке - ребенок просто хотела сократить дорогу, как все.