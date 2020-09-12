В поезде Укрзализныци произошла кровавая драка: вспыхнул скандал (видео)

Укрзализныця инициировала служебное расследование по факту инцидента
В поезде Укрзализныци пьяный мужчина вступил в конфликт с пассажирами, затем устроил разборки с дракой и порезал себе руку. Инцидент произошел в вагоне поезда №107/108 сообщением Ужгород - Одесса.
По факту происшествия было начато детальное служебное расследование, передали в пресс-службе Укрзализныци.
Отмечается, что пассажир вел себя неадекватно, проявлял агрессию. В определенный момент мужчина повредил себе руку, у него началось сильное кровотечение.
В сети появилось видео с места происшествия 10 сентября. На кадрах видно, как правоохранитель расспрашивает сотрудников УЗ, почему мужчина в тамбуре истекает кровью.
"Вы ему руку перевязали? У него истекает рука кровью! Вот так весело едем... Оперативников уже вызвали. Кто ему руку порезал? Ребята, что произошло, расскажите, пожалуйста", - спрашивает он.
"Просто неадекватный человек напился. Это пассажир. Я до сих пор в шоке... Разбил окно, я ему руку перевязал", - ответил проводник.
Ролик можно посмотреть по этой ссылке.
Мужчину высадили на станции Воловец, где его встретили медики и оказали помощь.
Сообщается, что по прибытию поезда его встретила специальная комиссия Укрзализныци, которая провела опрос всех причастных и свидетелей инцидента. Также было решено провести медицинский осмотр всех работников поездной бригады на состояние алкогольного опьянения.
Напомним, что в поезда Укрзализныци взяли военизированную охрану с конца августа - она должна следить за порядком вместо полиции.
Как сообщалось, на днях под Житомиром поезд отрезал ноги 9-летней девочке - ребенок просто хотела сократить дорогу, как все.