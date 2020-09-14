В Одессе парни устроили побоище с полицией из-за маски (видео)

В Одессе на заправке произошла драка (коллаж РБК-Украина)

В Одессе произошла драка парней с полицией

В Одессе на одной из заправок произошла драка из-за того, что на кассе не захотели обсуживать человека без маски. Парень начал возмущаться, что ему не отпускают товар и очевидцы вызвали полицию. Когда правоохранительные органы приехали на место ЧП, там начался бунт. Молодого человека жестко скрутили, надели на него наручники и посадили в машину.

Друзья парня пытались его отбить и вступили в конфронтацию с полицейскими. Те, в свою очередь, отталкивали их и задержали еще одного мужчину. Видеоролик опубликовали в Telegram-канале "Ху**ая Одесса".

На кадрах можно увидеть, как подруга парня громко кричит полицейским не трогать его, люди толпятся возле машины, происходит паника.

Полицейские просили людей не нарушать социальную дистанцию и отойти от машины, но люди не хотели слушать.

В Одессе произошла драка на заправке

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