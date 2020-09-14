В Одесі хлопці влаштували бійку з поліцією через маску (відео)

В Одесі на заправці сталася бійка (колаж РБК-Україна)

В Одесі сталася бійка хлопців з поліцією

В Одесі на одній із заправок сталася бійка через те, що на касі не захотіли обслуговувати людину без маски. Хлопець почав обурюватися, що йому не відпускають товар і очевидці викликали поліцію. Коли правоохоронні органи приїхали на місце НП, там почався бунт. Молоду людину жорстко скрутили, наділи на неї наручники і посадили в машину.

Друзі хлопця намагалися його відбити і вступили в конфронтацію з поліцейськими. Ті, в свою чергу, відштовхували їх і затримали ще одного чоловіка. Відеоролик опублікували в Telegram-каналі "Ху**ая Одеса".

На кадрах можна побачити, як подруга хлопця голосно кричить поліцейським не чіпати його, люди товпляться біля машини, відбувається паніка.

В Одесі сталася бійка на заправці

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