ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Одесі хлопці влаштували бійку з поліцією через маску (відео)

Одеса, Понеділок 14 вересня 2020 09:54
В Одесі хлопці влаштували бійку з поліцією через маску (відео)
В Одесі на заправці сталася бійка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі сталася бійка хлопців з поліцією

В Одесі на одній із заправок сталася бійка через те, що на касі не захотіли обслуговувати людину без маски. Хлопець почав обурюватися, що йому не відпускають товар і очевидці викликали поліцію. Коли правоохоронні органи приїхали на місце НП, там почався бунт. Молоду людину жорстко скрутили, наділи на неї наручники і посадили в машину.

Друзі хлопця намагалися його відбити і вступили в конфронтацію з поліцейськими. Ті, в свою чергу, відштовхували їх і затримали ще одного чоловіка. Відеоролик опублікували в Telegram-каналі "Ху**ая Одеса".

На кадрах можна побачити, як подруга хлопця голосно кричить поліцейським не чіпати його, люди товпляться біля машини, відбувається паніка.

В Одесі сталася бійка на заправці

Як ми раніше писали, у поїзді Укрзалізниці п'яний чоловік вступив у конфлікт з пасажирами, потім влаштував розборки з бійкою і порізав собі руку.

Як ми повідомляли раніше, у Києві водії маршруток влаштували бійку у всіх на очах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Одесабійка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся