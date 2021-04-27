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В Одесі батько погрожував зброєю стоматологу на очах у маленької доньки: дитина сильно плакала

Новость на русском → Одеса, Вівторок 27 квітня 2021 15:32
В Одесі батько погрожував зброєю стоматологу на очах у маленької доньки: дитина сильно плакала В Одесі чоловік погрожував пістолетом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Житель Одеси влаштував моторошний переполох в стоматологічній клініці. 34-річний чоловік прийшов на прийом до лікаря з маленькою дочкою, а потім дістав пістолет і почав погрожувати стоматологу прямо на очах у дитини.

Деталі інциденту розповіли у пресслужбі Генерального управління Національної поліції.

Чоловік прийшов в стоматологічну клініку разом зі своєю п'ятирічною дочкою. Під час прийому батько почув плач дитини та відреагував на це агресивно. Він почав конфліктувати з працівниками медзакладу. А потім дістав стартовий пістолет і приставив його до скроні одного з лікарів і почав погрожувати.

Весь конфлікт відбувався на очах у його п'ятирічної дочки.

У поліції повідомили, що патрульні швидко відреагували на виклик лікарів і прибули на місце події. Вони затримали зловмисника та вилучили у нього знаряддя злочину.

"Слідчі оголосили правопорушнику підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинення хуліганства чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років", - розповів начальник відділення поліції Одеського районного управління Сергій Волков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Рівним жінка встромила ніж у сплячого сина-підлітка.

А також розповідали про те, що у Києві підліток вирізав всю сім'ю і просидів з тілами кілька днів.

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