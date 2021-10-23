В Одессе младенца с запиской оставили в "Окне жизни": что там написано

Что писало в записке

В записке, которая была возле ребенка шло о том, что девочка, по имени Виктория родилась еще 6 октября. Сотрудники роддома провели медицинский осмотр ребенка и установили, что она здоровая и хорошо себя чувствует.

Вес девочки – 3125 граммов, рост – 53 сантиметра. Впоследствии ребенка переведут в детскую больницу для дальнейшего обследования.

В Одессе в "Окно жизни" подбросили девочку с запиской (фото: dumskaya)

Мать ребенка не будут искать, ведь "Окна жизни" предусматривают анонимность и избавление от ответственности. Однако, у женщины есть два месяца, забрать ребенка, или ее отдадут на усыновление.

Кроме того, "Окно жизни" - специальный пункт, где женщина, которая хочет отказаться от новорожденного ребенка, анонимно может оставить своего ребенка.