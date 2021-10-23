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В Одессе младенца с запиской оставили в "Окне жизни": что там написано

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в "Окно жизни" при городском роддоме №7 подбросили новорожденную девочку. Вместе с ребенком нашли записку.

Так, инцидент произошел 22 октября, пишет "Думская".

Что писало в записке

В записке, которая была возле ребенка шло о том, что девочка, по имени Виктория родилась еще 6 октября. Сотрудники роддома провели медицинский осмотр ребенка и установили, что она здоровая и хорошо себя чувствует.

Вес девочки – 3125 граммов, рост – 53 сантиметра. Впоследствии ребенка переведут в детскую больницу для дальнейшего обследования.

В Одессе в "Окно жизни" подбросили девочку с запиской (фото: dumskaya)

Мать ребенка не будут искать, ведь "Окна жизни" предусматривают анонимность и избавление от ответственности. Однако, у женщины есть два месяца, забрать ребенка, или ее отдадут на усыновление.

Кроме того, "Окно жизни" - специальный пункт, где женщина, которая хочет отказаться от новорожденного ребенка, анонимно может оставить своего ребенка.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили младенца в заброшенном здании, где мать ребенка была пьяна.

Также мы писали, что в Черниговской области девочка родила в 13 лет, а папе малыша всего 17.

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