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В Одесі немовля з запискою залишили у "Вікні життя": що там написано

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі у "Вікно життя" при міському пологовому будинку №7 підкинули новонароджену дівчинку. Разом з дитиною знайшли записку.

Так, інцидент стався 22 жовтня, пише "Думська".

Що писало в записці

У записці, яка була біля дитини йшло про те, що дівчинка, на ім'я Вікторія народилася ще 6 жовтня. Співробітники пологового будинку провели медичний огляд дитини й встановили, що вона здорова і добре почувається.

Вага дівчинки – 3125 грамів, зріст – 53 сантиметри. Згодом дитину переведуть до дитячої лікарні для подальшого обстеження.

В Одесі у "Вікно життя" підкинули дівчинку з запискою (фото: dumskaya)

Матір дитини не шукатимуть, адже "Вікна життя" передбачають анонімність і позбавлення від відповідальності. Однак, у жінки є два місяці, що забрати дитину, або її віддадуть на усиновлення.

Раніше ми повідомляли, що у Києві виявили немовля в покинутій будівлі, де мати дитини була п'яна.

Також ми писали, що у Чернігівській області дівчинка народила в 13 років, а татові малюка всього 17.

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