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В Киеве обнаружили младенца в заброшенном здании: мать ребенка была пьяна

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 16:02
В Киеве обнаружили младенца в заброшенном здании: мать ребенка была пьяна В Киеве обнаружили младенца в заброшенном доме (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве в заброшенном помещении полиция обнаружила 4-месячного младенца. Крошечная девочка жила в этом здании вместе с мамой и неизвестными личностями. Мама в момент приезда полиции находилась в нетрезвом состоянии.

Подробности инцидента сообщили на странице пресс-службы Киевской полиции в Facebook.

Жители улицы академика Заболотного в столице сообщили в полицию о том, что возле заброшенной постройки видели коляску с младенцем и рядом с ней – неизвестных мужчин и женщину в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульная полиция немедленно выехала по указанному адресу и обнаружила женщину в нетрезвом состоянии. Вместе с ней было двое мужчин и коляска с 4-месячной девочкой.

Женщине предложили оказать помощь – временное убежище с надлежащими условиями для нее и ребенка. Также ей предложили вернуться к родственникам в Одесскую область. Однако горе-мать от помощи отказалась.

Патрульные вызвали скорую медицинскую помощь для малышки и сообщили о происшествии сотрудникам районной службы по делам детей и семьи.

После осмотра врачи сообщили, что девочка находится в удовлетворительном состоянии и ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако малышку оставили в больнице.

На маму был составлен протокол по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных нарушениях (Неисполнение обязанностей по воспитанию детей). Женщине теперь придется заняться поиском надлежащего жилья, чтобы ей позволили забрать дочку.

Если она этого не сделает, то служба по делам детей и семьи будет вынуждена принять соответствующее закону решение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона.

А также писали о том, что в Киеве пьяная горе-мать спала на улице, а рядом плакал ее сын.

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