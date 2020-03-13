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В Одессе нагло обворовали участника Евровидения: забрали самое ценное

STYLERПерсоны    13.03.2020 - 19:49
В Одессе нагло обворовали участника Евровидения: забрали самое ценное
В Одессе ограбили Женю Галича из O'Torvald (коллаж: РБК-Украина)

В Одессе ограбили лидера группы O'Torvald Женю Галича, который представлял Украину на Евровидении

В Одессе ограбили вокалиста группы O'Torvald Женю Галича, участника Евровидения-2017, что проходило в Киеве. О происшествии сообщил сам музыкант в Instagram.

По его словам, это случилось 8 марта возле ночного клуба "Трумэн" около 22:55, где выступали O'Torvald. Музыкант лишился самой ценной вещи - любимой гитары.

"Пизд*ц подкрался незаметно! 8 марта в Одессе, возле клуба "Трумэн" в 22:55 из нашего гастрольного бусика украли гитару "Woodstock". Гитара уникальная. Второй такой не существует. Продать или публично играть на ней не получится. Палево", - написал Галич.

Музыкант пригрозил, что у него есть видео камер с видеонаблюдения, осталось выяснить личность человека, укравшего "Woodstock". Галич предупредил, что пока все происходит без полиции.

Похитителю предложили вернуть инструмент добровольно, и такой прием сработал.

Уже 13 марта Галич сообщил, что гитара "нашлась".

В Одессе нагло обворовали участника Евровидения: забрали самое ценное

В Одессе ограбили Женю Галича из O'Torvald (скрин: instagram.com/jenia_galich)

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