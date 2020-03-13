ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі нахабно обікрали учасника Євробачення: забрали найцінніше

STYLERПерсони    13.03.2020 - 19:49
В Одесі нахабно обікрали учасника Євробачення: забрали найцінніше
В Одесі пограбували Женю Галича з O'Torvald (колаж: РБК-Україна)

В Одесі пограбували лідера групи O'Torvald Женю Галича, який представляв Україну на Євробаченні

В Одесі пограбували вокаліста групи O'Torvald Женю Галича, учасника Євробачення-2017, що проходило в Києві. Про подію повідомив сам музикант в Instagram.

За його словами, це сталося 8 березня біля нічного клубу "Трумен" близько 22:55, де виступали O'Torvald. Музикант залишився без найціннішої речі - улюбленої гітари.

"Пизд*ць підкрався непомітно! 8 березня в Одесі, біля клубу "Трумен" в 22:55 з нашого гастрольного бусика вкрали гітару "Woodstock". Гітара унікальна. Другої такої не існує. Продати або публічно грати на ній не вийде. Палєво", - написав Галич.

Музикант пригрозив, що у нього є відео камер відеоспостереження, залишилося з'ясувати особу людини, яка вкрала "Woodstock". Галич попередив, що поки все відбувається без поліції.

Викрадачеві запропонували повернути інструмент добровільно, і такий прийом спрацював.

Вже 13 березня Галич повідомив, що гітара "знайшлася".

В Одесі нахабно обікрали учасника Євробачення: забрали найцінніше

В Одесі пограбували Женю Галича з O'Torvald (скрін: instagram.com/jenia_galich)

Раніше ми писали, що в Києві обікрали квартиру головної героїні "Скаженого весілля".

У Бельгії з Королівського монетного двору намагалися вкрасти кілька мішків з монетами У Києві викрили псевдотаксиста, який грабував своїх клієнтів
Новини України пограбування
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся