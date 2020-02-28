Истерика, слезы и отвращение: в Киеве ограбили квартиру звезды "Скаженого весілля"

Василина Аполлинария и Джимми Воха-Воха в фильме "Скажене весілля" (Фото: скриншот)

Актриса нашумевшей украинской комедии "Скажене весілля" стала жертвой квартирных воров

Звезда комедии "Скажене весілля" Василина Аполлинария (Полина Василина) сообщила об ограблении своей квартиры в Киеве. Актриса театра и кино добавила, что покинула дом всего только за несколько часов до проникновения воров.

Также девушка показала в своем Instagram фото с места происшествия и призналась, что злоумышленники похитили деньги, технику и ценные вещи.

"Страшно. Год назад меня отследили после премьеры фильма, взламывали карты, запугали. В этом году ситуация усугубилась. Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась - я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение", - описала Василина свои чувства после инцидента.

У 21-летней актрисы украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи.

Актриса из "Скаженого весілля" Василина Аполлинария стала жертвой квартирных воров (Фото: instagram.com/vasylyna_apollinariya)

Аполлинария возмущается и негодует: "Вопрос "За что?!" Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи... а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему? Хочется выбросить все, к чему прикоснулись".

Также девушка эмоционально обратилась к ворам, которые могут прочитать ее пост.

"Знайте - я желаю, что бы вам это вернулось. Все. Ни больше, ни меньше. С*ки", - говорится в публикации.

Василина Аполлинария (Фото: instagram.com/vasylyna_apollinariya)

Актриса призвала своих поклонников к мерам предосторожности и бдительности.

"Будьте внимательными. Я пыталась, но для чего-то жизнь меня решила проверить на стойкость. Берегите себя", - написала она и добавила, что сейчас ищет работу.

Подписчики Василины поддерживают девушку и разделяют ее негодование, а также предлагают свою помощь.

Скрин комментариев: instagram.com/vasylyna_apollinariya

Напомним, недавно в Киеве популярная певица и модель Камалия стала жертвой воров в ТЦ Ocean Plaza - у нее стащили смартфон iPhone 11 Pro Max. Впрочем, спустя пару дней после неприятного инцидента девайс артистке вернули.