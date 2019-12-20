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Усыплял пассажиров: на ж/д вокзале Киева поймали дерзкого грабителя

STYLERПроисшествия    20.12.2019 - 17:32
Усыплял пассажиров: на ж/д вокзале Киева поймали дерзкого грабителя
На вокзале в Киеве грабитель усыплял жертв (коллаж: РБК-Украина)

На вокзале Киева орудовал опытный грабитель

На киевском железнодорожном вокзале орудовал наглый грабитель, который усыплял своих жертв и обворовывал их. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По словам правоохранителей, злоумышленник придумал очень хитрую схему. Он выискивал одиноких пассажиров, ожидающих поезд, заводил знакомство и предлагал выпить. В спиртное незаметно подливал глазные капли, которые содержат психотропное вещество.

Когда жертва отключалась, он забирал личные вещи и деньги и оставлял потерпевшего в бессознательном состоянии. Действия злоумышленника заметили сотрудники вокзала и обратились в полицию.

Наглым грабителем оказался 33-летний житель Черкасчины, а потерпевший - из Днепропетровской области.

Усыплял пассажиров: на ж/д вокзале Киева поймали дерзкого грабителя

На вокзале в Киеве грабитель усыплял жертв (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Полиция при обыске нашла у задержанного барсетку с двумя смартфонами, деньгами, а также документами жертвы ограбления. Кроме того, были изъяты и направлены на экспертизу два флакона глазных капель.

Отметим, что пострадавший мужчина получил тяжелое травление психотропным веществом и был госпитализирован.

Усыплял пассажиров: на ж/д вокзале Киева поймали дерзкого грабителя

На вокзале в Киеве грабитель усыплял жертв (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Задержанный рассказал, что приехал в столицу всего пару дней назад "на заработки" и нужда заставила пойти его на такой отчаянный шаг. Но позже выяснилось, что в этом году в Киеве его уже задерживали за хранение наркотиков, а ранее он был судим за кражи.

Стоит отметить, что полиция вменяет грабителю статью "Разбой", ему грозит до семи лет лишения свободы.

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