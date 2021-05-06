В Одессе мужчины атаковали ребенка на детской площадке: видео и детали ЧП

В Одессе нетрезвые мужчины напали на ребенка на детской площадке. Мальчик сделал им замечание за распитие алкоголя в месте, предназначенном для детей. В результате один из выпивох схватил ребенка за шею. Все закончилось вызовом полиции.
Об этом пишет местный ресурс od.vgorode.ua.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Героев Крут (жилой массив Черемушки). Конфликт начался из-за того, что мальчик пришел поиграть на детскую площадку, где заметил выпивающих мужчин.
Когда ребенок попросил взрослых покинуть детскую площадку, мужчина набросился на него с матами и ухватил за шею.
Местные жители, ставшие очевидцами конфликта, вызвали полицию.
Когда правоохранители прибыли, один из агрессоров, подогретый выпивкой, решил повыяснять с ними отношения. Мужчина ударил "копа", но был тут же наказан. Его положили лицом к земле и сковали его руки наручниками.
Видео: Telegram-канал ХО
О том, получил ли мальчик какие-либо травмы, на данный момент неизвестно. Все обстоятельства ЧП предстоит выяснить следователям.
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