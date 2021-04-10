"Дайте ей спирта понюхать": в Крыму школьники напали на девочку крымскотатарской национальности

В Крыму старшеклассники напали на свою сверстницу - девочку крымскотатарской национальности - жестоко оскорбляли ее и применяли физическую силу. Инцидент произошел в Бахчисарае.

"К сожалению, это видео не фейк и не постановка. На нем в Бахчисарае издеваются над крымской татаркой, школьницей. Боюсь, подрастает поколение моральных уродов", - подписал кадры политик.

На кадрах видно, что группа школьников - среди которых как парни так и девушки - поставили девочку возле стены и начали жестко унижать, при этом снимая все на видео.

К ней по очереди подходили три девочки-подростка, и били по лицу, по голове. В это время парни подначивали своих подруг.

"Дайте ей спирта понюхать", - слышно за кадром.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, оно содержит сцены насилия и нецензурные выражения. 18+.

В комментариях пользователи высказывают возмущение относительно происходящего.