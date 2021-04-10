"Дайте ей спирта понюхать": в Крыму школьники напали на девочку крымскотатарской национальности
В Крыму старшеклассники напали на свою сверстницу - девочку крымскотатарской национальности - жестоко оскорбляли ее и применяли физическую силу. Инцидент произошел в Бахчисарае.
Шокирующим видео поделился в Facebook экс-нардеп Егор Фирсов
"К сожалению, это видео не фейк и не постановка. На нем в Бахчисарае издеваются над крымской татаркой, школьницей. Боюсь, подрастает поколение моральных уродов", - подписал кадры политик.
На кадрах видно, что группа школьников - среди которых как парни так и девушки - поставили девочку возле стены и начали жестко унижать, при этом снимая все на видео.
К ней по очереди подходили три девочки-подростка, и били по лицу, по голове. В это время парни подначивали своих подруг.
"Дайте ей спирта понюхать", - слышно за кадром.
Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, оно содержит сцены насилия и нецензурные выражения. 18+.
В комментариях пользователи высказывают возмущение относительно происходящего.
- На жаль, таке є і в нас. Але, я розумію контекст. Окупант він і є окупант.
- Дівчинка - кримська татарка, а ті хто знущаються ублюдки чи місцевих колаборантів чи понаєхів. Нічо, кожна слозинка відлиється.
- Бедная девочка и все, кто там подвергается дискриминации. Это ужасно, кто-то вступится за своих, а потом пропадают люди без вести.
- Рашисти - це нелюдь, діти палачів сересерівського режиму. Треба очистити землю від цієї швалі.
Ранее семья крымских татар заявила, что в одной из школ Крыма учительница унижает половину класса за то, что они - представители крымскотатарской национальности.