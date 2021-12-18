В Одессе мужчина решил выгулять собаку на крыше дома, но что-то пошло не так: курьезное видео

В Одессе в жилом комплексе "Гагарин" мужчина решил выгулять свою собаку на крыше дома. Однако, что-то пошло не так.
Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**ва Одесса".
Так, на ролике видно, как мужчина в сером халате гоняется за маленьким белым пушистым песиком, вероятно, породы шпиц. В частности, владелец пытается подойти к животному с разных сторон, но пес будто играет со своим хозяином и убегает от него.
"Выгуливать собаку на крыше оказалось сомнительной идеей", - отмечает автор поста.
В комментариях пользователи смеются с видео и пишут, что нужно выгуливать на поводке.
Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина бросила свою собаку в парке и уехала на заработки.
Также мы писали, что в Киеве с Северного моста в Днепр сбросили собаку. К счастью животное спасли рыбаки.