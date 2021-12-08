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В Киеве женщина бросила свою собаку в парке и уехала на заработки: возле животного была записка

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Киев, Среда 08 декабря 2021 20:15
В Киеве женщина бросила свою собаку в парке и уехала на заработки: возле животного была записка В Киеве женщина покинула собаку и уехала в Польшу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве на Дорогожичах женщина бросила собаку в парке и поехала в Польшу. В частности, возле собаки лежала его игрушка и записка.

Об инциденте сообщила киевлянка Мария Ляпина.

Отмечается, что неравнодушные киевляне освободили животное. Однако, поначалу бедный пес боялся подходить к незнакомцам, но скоро он замерз и обессилел.

"Джек хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки поэтому должна его оставить", - писало в записке.

Сейчас собаку забрали в клинику, потом ему заберут в приют.

Поэтому женщина призывает небезразличных забрать животное к себе.

В Киеве женщина бросила свою собаку в парке и уехала на заработки: возле животного была запискаВ Киеве женщина бросила свою собаку в парке и уехала на заработки: возле животного была запискаВ Киеве женщина бросила свою собаку в парке и уехала на заработки: возле животного была запискаВ Киеве женщина бросила свою собаку в парке и уехала на заработки: возле животного была записка

В Киеве женщина привязала собаку в парке и уехала за границу (facebook.com/maryna.liapina)

В комментариях пользователи поражены от поступка женщины.

  • Какие же люди предатели. Деньги больше нужны, чем живая душа. Неужели нельзя было на месте найти работу;
  • Пусть найдется его новый человек;
  • Очень жаль животное. Он на такое точно не заслуживает;
  • Как у человека хватает сил такое делать.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье перед входом в торговый центр нашли собаку с запиской.

Также мы писали, что в Запорожье супруги морят голодом и бьют собак.

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