В Одесі чоловік вирішив вигуляти собаку на даху будинку, але щось пішло не так: курйозне відео

В Одесі в житловому комплексі "Гагарин" чоловік вирішив вигуляти свого собаку на даху будинку. Однак, щось пішло не так.

Так, на ролику видно, як чоловік у сірому халаті ганяється за маленьким білим пухнастим песиком, імовірно, породи шпіц. Зокрема, власник намагається підійти до тварини з різних боків, але пес ніби грається зі своїм господарем та тікає від нього.

"Вигулювати собаку на даху виявилося сумнівною ідеєю", - зазначає автор поста.

У коментарях користувачі сміються з відео та пишуть, що потрібно вигулювати на повідку.