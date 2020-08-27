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В Одессе мужчина открыл огонь по соседям из-за громкой музыки: в полиции сделали заявление

Одесса, Четверг 27 августа 2020 21:43
В Одессе мужчина открыл огонь по соседям из-за громкой музыки: в полиции сделали заявление
В Одессе произошла стрельба из-за громкой музыки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе произошла стрельба из-за громкой музыки в ночное время

В Одессе произошел конфликт между соседями из-за громкой музыки, который закончился стрельбой и травмами. После инцидента обе стороны обратились в полицию с заявлениями друг на друга, и теперь правоохранители проводят расследование.

Ссора вспыхнула в частном секторе Суворовского района, передали в отделе коммуникации полиции Одесской области 27 августа.

Как было предварительно установлено, 21-летняя девушка дома с компанией устроила шумную вечеринку с музыкой.

Ее 39-летний сосед не оценил подобную "дискотеку" в три часа ночи и несколько раз просил ребят убавить звук. Но в ответ соседу только сыпались ругательства.

"Разгневанный таким отношением он вернулся к соседскому двору с травматическим пистолетом. Увидев оружие, вся компания дружно бросились отбирать его. Завязалась потасовка, в ходе которой раздался выстрел, пуля попала в ногу девушке. Для владельца же травмата толкотня с молодежью закончилась ссадинами", - рассказали в полиции.

Девушку и мужчину уже осмотрели медики и отпустили домой. К счастью, "шальная пуля" не задела важные органы.

В рамках досудебного расследования назначили ряд экспертиз. Следствие продолжается.

Отметим, что конфликты из-за громкой музыки и нарушения "закона тишины" - случаи не редкие. Полицейские напомнили, что по закону в рабочие дни запрещено нарушать тишину с 22.00 до 08.00, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно.

"Если эти правила нарушаются, прежде всего, следует попробовать мирным способом урегулировать ситуацию, сделав нарушителю замечание. Если это не действует - вызывайте полицию", - посоветовали правоохранители.

Так, в соответствии со ст. 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях к нарушителям общественного порядка будут применены штрафные санкции.

Видео: В Одессе произошла стрельба из-за громкой музыки ночью

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина напал на подростка, потому что ему мешала музыка.

Также мы писали о том, что киевлянин зверски избил соседа за громкую музыку.

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