В Одесі чоловік відкрив вогонь по сусідах через гучну музику: в поліції зробили заяву

В Одесі сталася стрілянина через гучну музику (колаж РБК-Україна)

В Одесі сталася стрілянина через гучну музику в нічний час

В Одесі стався конфлікт між сусідами через гучну музику, який закінчився стріляниною і травмами. Після інциденту обидві сторони звернулися в поліцію із заявами один на одного, і тепер правоохоронці проводять розслідування.

Сварка спалахнула в приватному секторі Суворовського району, передали у відділі комунікації поліції Одеської області 27 серпня.

Як було попередньо встановлено, 21-річна дівчина вдома з компанією влаштувала гучну вечірку з музикою.

Її 39-річний сусід не оцінив подібну "дискотеку" о третій годині ночі та кілька разів просив їх зробити звук тихішим. Але у відповідь сусідові тільки сипалися лайки.

"Розгніваний таким ставленням він повернувся до сусідського двору з травматичним пістолетом. Побачивши зброю, вся компанія дружньо кинулися відбирати її. Зав’язалася сутичка, в ході якої пролунав вистріл, куля поцілила в ногу дівчині. Для власника ж травмата штовханина з молоддю закінчилася саднами", - розповіли в поліції.

Дівчину і чоловіка вже оглянули медики і відпустили додому. На щастя, "сліпа куля" не зачепила важливі органи.

У рамках досудового розслідування призначили ряд експертиз. Слідство триває.

Зазначимо, що конфлікти через гучну музику та порушення "закону тиші" - випадки не рідкісні. Поліцейські нагадали, що за законом у робочі дні заборонено порушувати тишу з 22.00 до 08.00, а у вихідні та святкові дні - цілодобово.

"Якщо ці правила порушуються, перш за все, слід спробувати мирним способом врегулювати ситуацію, зробивши зауваження порушникові. Якщо це не діє - викликайте поліцію", - порадили правоохоронці.

Так, відповідно до ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення до порушників громадського порядку будуть застосовані штрафні санкції.

Відео: В Одесі сталася стрілянина через гучну музику вночі

Раніше повідомлялося, що під Києвом чоловік напав на підлітка, тому що йому заважала музика.

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