В Одессе в многоэтажке прогремел взрыв и начался пожар: даже окна вылетели (фото)

В Одессе прогремел взрыв в жилом доме и начался пожар. Инцидент произошел в многоэтажке на Фонтанской дороге, 17.
Об этом 29 мая передает "УСИ".
По предварительной информации, причиной мог стать взрыв телевизора в квартире на третьем этаже дома.
На месте происшествия работают пожарные, прибыли медики и правоохранители.
Сообщается, что взрыв был большой силы - у жильцов даже вылетели окна.
К счастью, в результате ЧП жертв и пострадавших нет.
По словам людей, проживающих в доме, на момент взрыва хозяйка квартиры находилась дома одна. С женщиной все в порядке, и она отделалась испугом.
После происшествия ее вывели из квартиры, и в помещении остались два кота.
"Окна повылетали, мы сразу же отбежали. У нас газ с той стороны, а вылетело здесь почему-то. Хозяйка квартиры - в шоке", - рассказала жительница дома.
Спасатели сообщили, что пожар уже локализован.
В Одессе в жилом доме прогремел взрыв и начался пожар (фото: usionline.com)
Ранее сообщалось, что в конце апреля в Одессе в жилом доме рванул газ, и появилось видео, как бойцы ГСЧС спасали людей из-под завалов.
Напомним также, что перед этим в Одессе произошел взрыв в многоквартирном трехэтажном доме, и в результате ЧП погиб мужчина, и несколько человек пострадали.