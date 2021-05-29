В Одесі в багатоповерхівці прогримів вибух і почалася пожежа: навіть вікна вилетіли (фото)

В Одесі прогримів вибух у житловому будинку і почалася пожежа. Інцидент стався в багатоповерхівці на Фонтанській дорозі, 17.
Про це 29 травня передає "УСИ".
За попередньою інформацією, причиною міг стати вибух телевізора у квартирі на третьому поверсі будинку.
На місці події працюють пожежники, прибули медики та правоохоронці.
Повідомляється, що вибух був великої сили - у мешканців навіть вилетіли вікна.
На щастя, в результаті НП жертв і постраждалих немає.
За словами людей, які проживають в будинку, на момент вибуху господиня квартири перебувала вдома сама. З жінкою все в порядку, і вона відбулася переляком.
Після події її вивели з квартири, і в приміщенні залишилися два коти.
"Вікна повилітали, ми відразу ж відбігли. У нас газ з того боку, а вилетіло тут чомусь. Господиня квартири - в шоці", - розповіла мешканка будинку.
Рятувальники повідомили, що пожежу вже локалізовано.
В Одесі в житловому будинку прогримів вибух і почалася пожежа (фото: usionline.com)
Раніше повідомлялося, що наприкінці квітня в Одесі в житловому будинку рвонув газ, і з'явилося відео, як бійці ДСНС рятували людей з-під завалів.
Нагадаємо також, що перед цим в Одесі стався вибух у багатоквартирному триповерховому будинку, і в результаті НП загинув чоловік, і кілька людей постраждали.