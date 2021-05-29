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В Одесі в багатоповерхівці прогримів вибух і почалася пожежа: навіть вікна вилетіли (фото)

Автор: Володимир Костирін

В Одесі прогримів вибух у житловому будинку і почалася пожежа. Інцидент стався в багатоповерхівці на Фонтанській дорозі, 17.

Про це 29 травня передає "УСИ".

За попередньою інформацією, причиною міг стати вибух телевізора у квартирі на третьому поверсі будинку.

На місці події працюють пожежники, прибули медики та правоохоронці.

Повідомляється, що вибух був великої сили - у мешканців навіть вилетіли вікна.

На щастя, в результаті НП жертв і постраждалих немає.

За словами людей, які проживають в будинку, на момент вибуху господиня квартири перебувала вдома сама. З жінкою все в порядку, і вона відбулася переляком.

Після події її вивели з квартири, і в приміщенні залишилися два коти.

"Вікна повилітали, ми відразу ж відбігли. У нас газ з того боку, а вилетіло тут чомусь. Господиня квартири - в шоці", - розповіла мешканка будинку.

Рятувальники повідомили, що пожежу вже локалізовано.

В Одесі в житловому будинку прогримів вибух і почалася пожежа (фото: usionline.com)

Раніше повідомлялося, що наприкінці квітня в Одесі в житловому будинку рвонув газ, і з'явилося відео, як бійці ДСНС рятували людей з-під завалів.

Нагадаємо також, що перед цим в Одесі стався вибух у багатоквартирному триповерховому будинку, і в результаті НП загинув чоловік, і кілька людей постраждали.

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Новини України ОдесапожежаВибух