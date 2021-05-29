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В Одессе в многоэтажке прогремел взрыв и начался пожар: даже окна вылетели (фото)

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Одесса, Суббота 29 мая 2021 14:47
В Одессе в многоэтажке прогремел взрыв и начался пожар: даже окна вылетели (фото) Фото: в Одессе произошел пожар после взрыва в жилом доме (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе прогремел взрыв в жилом доме и начался пожар. Инцидент произошел в многоэтажке на Фонтанской дороге, 17.

Об этом 29 мая передает "УСИ".

По предварительной информации, причиной мог стать взрыв телевизора в квартире на третьем этаже дома.

На месте происшествия работают пожарные, прибыли медики и правоохранители.

Сообщается, что взрыв был большой силы - у жильцов даже вылетели окна.

К счастью, в результате ЧП жертв и пострадавших нет.

По словам людей, проживающих в доме, на момент взрыва хозяйка квартиры находилась дома одна. С женщиной все в порядке, и она отделалась испугом.

После происшествия ее вывели из квартиры, и в помещении остались два кота.

"Окна повылетали, мы сразу же отбежали. У нас газ с той стороны, а вылетело здесь почему-то. Хозяйка квартиры - в шоке", - рассказала жительница дома.

Спасатели сообщили, что пожар уже локализован.

В Одессе в многоэтажке прогремел взрыв и начался пожар: даже окна вылетели (фото)В Одессе в многоэтажке прогремел взрыв и начался пожар: даже окна вылетели (фото)В Одессе в многоэтажке прогремел взрыв и начался пожар: даже окна вылетели (фото)

В Одессе в жилом доме прогремел взрыв и начался пожар (фото: usionline.com)

Ранее сообщалось, что в конце апреля в Одессе в жилом доме рванул газ, и появилось видео, как бойцы ГСЧС спасали людей из-под завалов.

Напомним также, что перед этим в Одессе произошел взрыв в многоквартирном трехэтажном доме, и в результате ЧП погиб мужчина, и несколько человек пострадали.

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