В Одессе в многоэтажке прогремел взрыв и начался пожар: даже окна вылетели (фото)

В Одессе прогремел взрыв в жилом доме и начался пожар. Инцидент произошел в многоэтажке на Фонтанской дороге, 17.

Об этом 29 мая передает " УСИ ".

По предварительной информации, причиной мог стать взрыв телевизора в квартире на третьем этаже дома.

На месте происшествия работают пожарные, прибыли медики и правоохранители.

Сообщается, что взрыв был большой силы - у жильцов даже вылетели окна.

К счастью, в результате ЧП жертв и пострадавших нет.

По словам людей, проживающих в доме, на момент взрыва хозяйка квартиры находилась дома одна. С женщиной все в порядке, и она отделалась испугом.

После происшествия ее вывели из квартиры, и в помещении остались два кота.

"Окна повылетали, мы сразу же отбежали. У нас газ с той стороны, а вылетело здесь почему-то. Хозяйка квартиры - в шоке", - рассказала жительница дома.

Спасатели сообщили, что пожар уже локализован.

В Одессе в жилом доме прогремел взрыв и начался пожар (фото: usionline.com)