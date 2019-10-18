В Одесі 11-річна дівчинка померла через недбалість медиків: що відомо

В Одесі за лікарську недбалість будуть судити медиків (РБК-Україна)

Лікарі в Одесі постануть перед судом за смерть дитини, яка померла в 2015 році

В Одесі нарешті постануть перед судом два лікаря, з вини яких у 2015 році померла 11-річна дівчинка. Дитина жила у місті Подольськ, а трагічна смерть сталася в одній з лікарень Одеси. Про це повідомляє прес-служба поліції.

За даним фактом у Подільському відділі поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків) Кримінального кодексу України. В рамках виробництва проведено ряд експертиз, опитані медичний персонал і родичі померлої дівчинки.

Зібрана доказова база підтвердила, що смерть дівчинки настала через неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків.

Медики постануть перед судом (фото з відкритих джерел)

На підставі цього двом лікарям оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину. Найближчим часом обвинувальний акт та матеріали виробництва будуть направлені в суд.

Медикам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися лікарською діяльністю на строк до трьох років.