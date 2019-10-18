ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі 11-річна дівчинка померла через недбалість медиків: що відомо

STYLERЖиття    18.10.2019 - 07:05
В Одесі 11-річна дівчинка померла через недбалість медиків: що відомо
В Одесі за лікарську недбалість будуть судити медиків (РБК-Україна)

Лікарі в Одесі постануть перед судом за смерть дитини, яка померла в 2015 році

В Одесі нарешті постануть перед судом два лікаря, з вини яких у 2015 році померла 11-річна дівчинка. Дитина жила у місті Подольськ, а трагічна смерть сталася в одній з лікарень Одеси. Про це повідомляє прес-служба поліції.

За даним фактом у Подільському відділі поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків) Кримінального кодексу України. В рамках виробництва проведено ряд експертиз, опитані медичний персонал і родичі померлої дівчинки.

Зібрана доказова база підтвердила, що смерть дівчинки настала через неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків.

В Одесі 11-річна дівчинка померла через недбалість медиків: що відомоМедики постануть перед судом (фото з відкритих джерел)

На підставі цього двом лікарям оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину. Найближчим часом обвинувальний акт та матеріали виробництва будуть направлені в суд.

Медикам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися лікарською діяльністю на строк до трьох років.

14-річний підліток вбив рідного діда на Закарпатті: усі деталі Скандал у Києві: приватна клініка торгувала людськими органами
Новини України врачипреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся