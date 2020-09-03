В Одесі мати залишила малюка одного на три доби: в квартирі почався потоп

В Одесі мати кинула сина одного в квартирі без їжі (Колаж РБК-Україна)

В Одесі патрульні врятували хлопчика, якого мати кинула одного на кілька діб

В Одесі горе-мати залишила трирічного сина одного на кілька діб у квартирі. Коли у малюка закінчилася їжа, він пішов до ванної та відкрив кран з водою. Перелякані сусіди викликали поліцію, коли вода почала заливати нижні поверхи.

Коли патрульні поліцейські прибули за вказаною адресою, вони були шоковані. У квартирі панувала повна антисанітарія, скрізь була грязюка, речі були розкидані. В будинку відсутня їжа, а на обличчі маленького Володі були подряпини. Хлопчик майже три доби провів один і коли у нього закінчилася їжа, пішов у ванну і просто відкрив кран з водою. Про це повідомили на сторінці в Facebook Патрульної поліції Одеської області.

Сусіди розповіли співробітникам правоохоронних органів, що батько хлопчика поїхав на заробітки, а мати зловживає алкоголем і наркотиками. Сина вона регулярно залишає одного у квартирі, без води, їжі та нагляду.

Патрульні нагодували малюка і викликали на місце події працівника ювенальної превенції, а також спеціаліста служби у справах дітей. Вони прийняли рішення вилучити хлопчика з сім'ї. На матір дитини буде заведено справу про неналежне виконання батьківських обов'язків. Буде вирішуватися питання про позбавлення батьківських прав.

В Одесі мати кинула сина одного у квартирі й він влаштував потоп

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Борисполі дитину викрали з машини на заправці, поки мама оплачувала бензин.

А також розповідали про те, що в центрі Києва затримали жінку, яка носила свою тримісячну дитину в сумці.