ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Одесі машина пірнула в яму в зріст людини (відео)

Одеса, П'ятниця 21 серпня 2020 11:52
В Одесі машина пірнула в яму в зріст людини (відео)
В Одесі автомобіль впав у величезну яму (фото: dumskaya.net)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі сталася НП з автомобілем

В Одесі 20 серпня сталася надзвичайна подія за участю автомобіля. Місцеві жителі стали свідками незвичайного видовища - машина провалилася в яму, висотою в людський зріст. Це сталося на вулиці Академіка Корольова, навпроти будівлі МРЕВ.

У мережі з'явилося відео, як автомобіль пішов під асфальт.

За словами очевидців, автомобіль "просто провалився у величезну яму, вщерть заповнену водою". Як виявилося, в результаті прориву труби системи водопостачання буквально за півгодини вимило яму, глибиною в людський зріст.

В Одесі машина пірнула під асфальт

Користувачі під відео написали свої коментарі.

  • Це Адесса, дитинко. Тут один прорив труби можуть 3 разів на рік закладати в одному місці, наприклад як на Ільфа і Петрова біля копійки. Бабло треба якось відмивати і наші податки.

Як ми раніше писали, в Рівному медики кинули тіло жінки в під'їзді.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Одеса
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся