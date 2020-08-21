В Одесі машина пірнула в яму в зріст людини (відео)

В Одесі сталася НП з автомобілем
В Одесі 20 серпня сталася надзвичайна подія за участю автомобіля. Місцеві жителі стали свідками незвичайного видовища - машина провалилася в яму, висотою в людський зріст. Це сталося на вулиці Академіка Корольова, навпроти будівлі МРЕВ.
У мережі з'явилося відео, як автомобіль пішов під асфальт.
За словами очевидців, автомобіль "просто провалився у величезну яму, вщерть заповнену водою". Як виявилося, в результаті прориву труби системи водопостачання буквально за півгодини вимило яму, глибиною в людський зріст.
В Одесі машина пірнула під асфальт
Користувачі під відео написали свої коментарі.
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