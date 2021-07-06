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В Одессе люди организовали пикник с шашлыками возле Вечного огня

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Одесса, Вторник 06 июля 2021 09:46
В Одессе люди организовали пикник с шашлыками возле Вечного огня В Одессе туристы осквернили память погибших во Второй мировой войне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессу туристы организовали пикник прямо возле Вечного огня в парке Шевченка.

Об этом сообщили на странице в Facebook Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Веселая компания взяла с собой мясо, алкоголь и решила развлекаться на месте, где почитают память погибших во Второй мировой войне. Также со взрослыми были и дети.

"Взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить в парк Шевченко на вечном огне", - сообщили в пресс-службе.

Нарушение увидел оператор департамента на камере видеонаблюдения. Он сообщил охранникам Муниципальной стражи, которые патрулировали территорию. Уже через несколько минут стража попросила отдыхающих не разбирать пакеты и сменить место пикника на более подходящее.

В Одессе люди организовали пикник с шашлыками возле Вечного огняВ Одессе люди организовали пикник с шашлыками возле Вечного огняВ Одессе люди организовали пикник с шашлыками возле Вечного огняВ Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня (фото: facebook.com/dmb.omr)

Как мы писали ранее, во Львове молодые девушки решили отпраздновать 18-летие подруги на Мемориале Героев небесной сотни. Они пили, веселились там, куда приходят в печали родственники погибших.

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