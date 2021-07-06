В Одесі люди організували пікнік з шашликами біля Вічного вогню

Про це повідомили на сторінці в Facebook Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Весела компанія взяла з собою м'ясо, алкоголь і вирішила розважатися на місці, де вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Також з дорослими були і діти.

"Взяли дітей, пиво, смачненьке і пішли смажити в парк Шевченка на Вічному вогні", - повідомили в прес-службі.

Порушення побачив оператор департаменту на камері відеоспостереження. Він повідомив охоронцям Муніципальної варти, які патрулювали територію. Вже через кілька хвилин варта попросила відпочиваючих не розбирати пакети і змінити місце пікніка на більш підходяще.

В Одесі компанія влаштувала пікнік біля Вічного вогню (фото: facebook.com/dmb.omr)