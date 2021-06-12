В Одессе ливень за 15 минут затопил несколько улиц (видео)

Ливневки не справились с такой нагрузкой из-за чего затопило Балковскую, Среднефонтанскую, Приморскую, Мельницкую и еще несколько центральных улиц. Кроме того, местные власти вывели на дороги коммунальную технику, чтобы откачивать воду.

В сети местные жители поделились фото и видео последствий дождя. На снимках видно, что машины буквально плавают по дорогам.

В комментариях пользователи пишут, что из-за сильного ливня почти пол города осталось без электроэнергии.

На улице Деглярной уже нет воды в водопроводе

В районе вокзала нет света

Пол города без света.

Также опубликовали видео, как затопило улицу Дерибасовскую. На нем видно, как местная жительница пытается пройти большую лужу, которая образовалась в результате ливня.