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В Одесі злива за 15 хвилин затопила декілька вулиць (відео)

Автор: Тетяна Самарук

В суботу, 12 червня, в Одесі пройшла сильна злива, яка затопила ряд вулиць у центрі міста.

Як розповіли у Telegram-каналі "Думська - новини Одеси", за 15 хвилин випало близько 28 міліметрів опадів.

Ливнівки не впоралися з таким навантаженням через що затопило Балківську, Середньофонтанську, Приморську, Мельницьку і ще кілька центральних вулиць. Окрім того, місцева влада вивела на дороги комунальну техніку, щоб відкачувати воду.

У мережі місцеві жителі поділилися фото і відео наслідків дощу. На знімках видно, що машини буквально плавають по дорогах.

У коментарях користувачі пишуть, що через сильну зливу майже пів міста залишилось без електроенергії.

  • На вулиці Деглярній вже немає води у водопроводі
  • В районі вокзалу немає світла
  • Пів міста зараз без світла.

Також опублікували відео, як затопило вулицю Дерибасівську. На ньому видно, як місцева жителька намагається пройти велику калюжу, яка утворилась внаслідок зливи.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою.

Також у Маріуполі сильна злива затопила вулиці та будинки.

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