В Одесі злива за 15 хвилин затопила декілька вулиць (відео)

В суботу, 12 червня, в Одесі пройшла сильна злива, яка затопила ряд вулиць у центрі міста.
Як розповіли у Telegram-каналі "Думська - новини Одеси", за 15 хвилин випало близько 28 міліметрів опадів.
Ливнівки не впоралися з таким навантаженням через що затопило Балківську, Середньофонтанську, Приморську, Мельницьку і ще кілька центральних вулиць. Окрім того, місцева влада вивела на дороги комунальну техніку, щоб відкачувати воду.
У мережі місцеві жителі поділилися фото і відео наслідків дощу. На знімках видно, що машини буквально плавають по дорогах.
У коментарях користувачі пишуть, що через сильну зливу майже пів міста залишилось без електроенергії.
Також опублікували відео, як затопило вулицю Дерибасівську. На ньому видно, як місцева жителька намагається пройти велику калюжу, яка утворилась внаслідок зливи.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою.
Також у Маріуполі сильна злива затопила вулиці та будинки.