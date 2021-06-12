В Одесі злива за 15 хвилин затопила декілька вулиць (відео)

Ливнівки не впоралися з таким навантаженням через що затопило Балківську, Середньофонтанську, Приморську, Мельницьку і ще кілька центральних вулиць. Окрім того, місцева влада вивела на дороги комунальну техніку, щоб відкачувати воду.

У мережі місцеві жителі поділилися фото і відео наслідків дощу. На знімках видно, що машини буквально плавають по дорогах.

У коментарях користувачі пишуть, що через сильну зливу майже пів міста залишилось без електроенергії.

На вулиці Деглярній вже немає води у водопроводі

В районі вокзалу немає світла

Пів міста зараз без світла.

Також опублікували відео, як затопило вулицю Дерибасівську. На ньому видно, як місцева жителька намагається пройти велику калюжу, яка утворилась внаслідок зливи.