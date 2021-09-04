В Одессе у латвийского дипломата "угнали" автомобиль: забыл, где припарковал

Как дипломат потерял автомобиль

Так, дипломат оставил свою Audi Q8 на Александровском проспекте. Он припарковал автомобиль и ушел по делам.

Однако, вернувшись чиновник перепутал адрес и не смог найти машину. Он сразу же обратился к правоохранителям и заявил о похищении.

На место происшествия прибыли полицейские, которые сразу нашли "потерянную" Audi. Выяснилось, что никто ее не трогал.

К слову, дипломат был абсолютно трезв.