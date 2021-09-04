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В Одессе у латвийского дипломата "угнали" автомобиль: забыл, где припарковал

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе высокопоставленный дипломат из Латвии заявил об угоне служебного автомобиля. Однако правоохранители выяснили, что машину никто не крал.

Об этом инцидент, который произошел 4 сентября, сообщает "Думская".

Как дипломат потерял автомобиль

Так, дипломат оставил свою Audi Q8 на Александровском проспекте. Он припарковал автомобиль и ушел по делам.

Однако, вернувшись чиновник перепутал адрес и не смог найти машину. Он сразу же обратился к правоохранителям и заявил о похищении.

На место происшествия прибыли полицейские, которые сразу нашли "потерянную" Audi. Выяснилось, что никто ее не трогал.

К слову, дипломат был абсолютно трезв.

Ранее мы сообщали, что в Украине злоумышленники воруют зеркала с авто и предлагают их выкупить. Важно, что чаще всего срывают зеркала на автомобилях Range Rover и Porsche. Также ворам помогает тот факт, что зеркала на этих машинах крепятся так, что их очень легко снять.

Также мы рассказывали, во Львове молодого горе-водителя оштрафовали на 400 тысяч и забрали права на 80 лет. 24-летний насобирал штрафов в течение пол года на общую сумму 397,8 тысячи гривен, но цифры могут еще вырасти, поскольку суды рассмотрели не все материалы административных дел.

Также молодого человека лишили прав на вождение в совокупности на 80 лет.

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